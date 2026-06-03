دانشگاه علامه طباطبائی با تأکید بر پایبندی به عدالت آموزشی، اعلام کرد: که فرایند ارزیابی آزمون‌های جامع دکتری در این دانشگاه به‌صورت کاملاً شفاف و بر اساس سلسله‌مراتب قانونی انجام می‌شود و امکان هر گونه خدشه و اختلال در این آزمون را منتفی می‌داند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی انتشار مطالبی در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی درباره وضعیت یکی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، روابط عمومی دانشگاه به منظور تنویر افکار عمومی، نکات زیر را به اطلاع می‌رساند:

بر اساس آیین‌نامه‌ها و ضوابط آموزشی دانشگاه، برای برگزاری آزمون جامع هر درس، سوالات توسط دو عضو هیئت علمی طراحی می‌شود و پس از برگزاری آزمون کتبی، اوراق امتحانی بدون درج نام دانشجو و پس از جداسازی سربرگ‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا فرایند تصحیح با رعایت کامل اصول بی‌طرفی و عدالت آموزشی انجام شود.

مطابق مقررات، ۷۰ درصد نمره آزمون جامع به بخش کتبی و ۳۰ درصد به بخش شفاهی اختصاص دارد. همچنین میانگین نمرات کسب‌شده در این دو بخش در هر درس باید حداقل ۱۴ باشد و معدل کل دانشجو نیز نباید کمتر از ۱۶ باشد. در صورت عدم موفقیت در نوبت نخست، دانشجو می‌تواند در نوبت دوم مجدداً در آزمون جامع شرکت کند.

بر این اساس، برخی ادعا‌های مطرح‌شده در خصوص نقض این فرایند و تخلف در شیوه ارزیابی یکی از دانشجویان دوره دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه، با واقعیت‌های موجود، ضوابط اجرایی و نظارت دقیق سلسه مراتبی آن (گروه آموزشی، دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه) مطابقت ندارد.

همچنین بررسی سوابق آموزشی دانشجوی معترض نشان می‌دهد ایشان در نوبت اول آزمون جامع موفق به دریافت نمره لازم نشده‌اند. ایشان در نوبت دوم آزمون کتبی جامع شرکت کرده‌اند ولی از آزمون شفاهی یکی از دروس نمره لازم را کسب نکرده‌اند. با این حال، دانشگاه با رویکرد حمایتی و در چارچوب اختیارات قانونی، این امکان را برای ایشان در نظر گرفته است که در صورت ارائه درخواست، فرصت مجدد شرکت در آزمون شفاهی درس مذکور فراهم شود.

از آنجا که نامبرده به دلیل عدم احراز شرایط قبولی در آزمون جامع و نیز عدم ارائه درخواست بازنگری در وضعیت آموزشی خود، ارتباط آموزشی فعالی با دانشگاه نداشته است، بهره‌مندی از خدمات خوابگاه دانشجویی برای ایشان مطابق ضوابط و مقررات امکان‌پذیر نبوده است.

در پایان تأکید می‌شود که خوابگاه دانشجویی برای تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارای وضعیت آموزشی فعال و مشغول به تحصیل در سنوات مجاز روزانه فراهم است و در این زمینه محدودیتی برای دانشجویان واجد شرایط وجود ندارد.

دانشگاه علامه طباطبائی از سلامت فرایند برگزاری دقیق آزمون جامع خود دفاع کرده و امکان هر گونه خدشه و اختلال در این آزمون را منتفی می‌داند.