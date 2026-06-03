به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، رضا رحمت اللهی در بازدید از روند اجرای تقاطع غیر همسطح سه راهی شهید غفاری آذرشهر گفت: به منظور تسریع در اجرا و تکمیل تقاطع سه راهی شهید غفاری دستگاه‌های اجرایی باید به تملک و آزادسازی مسیر اجرای این طرح، همچنین جا به جایی زیر ساخت تاسیسات برق، مخابرات، لوله فاضلاب و مخابرات اقدام کنند تا در اجرای این طرح مهم عمرانی تعللی صورت نگیرد.