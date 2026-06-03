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فرماندار آذرشهر بر ضرورت جا به جایی تاسیسات واقع شده در حریم احداث تقاطع غیر همسطح این شهرستان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، رضا رحمت اللهی در بازدید از روند اجرای تقاطع غیر همسطح سه راهی شهید غفاری آذرشهر گفت: به منظور تسریع در اجرا و تکمیل تقاطع سه راهی شهید غفاری دستگاههای اجرایی باید به تملک و آزادسازی مسیر اجرای این طرح، همچنین جا به جایی زیر ساخت تاسیسات برق، مخابرات، لوله فاضلاب و مخابرات اقدام کنند تا در اجرای این طرح مهم عمرانی تعللی صورت نگیرد.