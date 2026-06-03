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استاندار خوزستان با تأکید بر تغییر معادلات منطقه پس از جنگ رمضان، از درهم شکستن هیمنه آمریکا و ناتوانی رژیم صهیونیستی در میدانداری خبر داد و نقش آیتالله سیستانی را سرمایه بزرگ جهان اسلام و تشیع خواند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده در دیدار با نمایندگان آیتالله سیستانی گفت: از حضرت آیتالله سیستانی که همواره نگاه ویژهای به استان خوزستان و کشور داشتند، صمیمانه تشکر میکنم.
استاندار خوزستان با اشاره به ایستادگی مردم این استان پس از شهادت رهبر انقلاب افزود: خوزستان سرزمین مقاومت بوده و از همان شب اول بعد از شهادت مقام معظم رهبری تا به امروز، این مردم محکم و استوار ایستادهاند و رزمندگان ما با صلابت تمام در برابر دشمن ایستادگی کردند.
موالیزاده با بیان اینکه سه جبهه نظامی، مردمی و خدمت به طور همزمان مدیریت شده است، اظهار داشت: ما حتی یک روز هم نگذاشتیم که در زمینههای مختلف خدمترسانی اختلال ایجاد شود و دیدارهای متعددی با خانوادههای معظم شهدا داشتیم که آرامش، صلابت و ایستادگی آنها واقعاً مثالزدنی است.
استاندار خوزستان از آمادگی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد و خاطرنشان کرد: هم اکنون مردم در تمام شهرها و بخشها حضور پرشوری دارند و منتظر اعلام تاریخ تشییع هستیم؛ در عراق نیز بارها اعلام شده که آمادگی برگزاری مراسم تشییع در این کشور و سپس انتقال به ایران وجود دارد.
موالیزاده به رایزنیهای خود با استانهای میسان و ذیقار عراق اشاره کرد و گفت: وقتی به استان میسان رفتیم و گفتیم ۲۷ میلیون نفر ثبتنام شده در پویش “جانفدا” داریم، مسئولین این استان گفتند «پس ما چرا حساب نشدیم؟ شما هم در عراق میلیونها جاننثار دارید».
استاندار خوزستان با تأکید بر تغییر جایگاه ایران در معادلات جهانی تصریح کرد: ایران امروز با ایران قبل از جنگ متفاوت است و قطعاً ترتیبات امنیتی منطقه نیز متفاوت خواهد شد؛ آمریکا دیگر آمریکای قبل از جنگ نیست و هیمنه آمریکا در هم شکسته شده است.
موالیزاده درباره رژیم صهیونیستی نیز گفت: رژیم صهیونیستی اهل قتال و میدانداری نیست؛ آنها ترور میکنند، آدم میکشند، اما اینکه مرد میدان باشند و بیایند در میدان مبارزه کنند، این رویه را ندارند.
وی بر ضرورت تکمیل بیمارستان امام حسن (ع) باوی تاکید کرد و با اشاره به پیشرفت فیزیکی این بیمارستان گفت: این بیمارستان در صورت تکمیل میتواند ترافیک بیمار در اهواز را کاهش دهد. از دفتر حضرت آیتالله سیستانی در تهران و قم پیگیریهایی انجام دادیم که امیدواریم با ارائه گزارش جامع شاهد آغاز مجدد عملیات تکمیل و تجهیز این بیمارستان باشیم.
استاندار خوزستان با قدردانی ویژه از آیتالله سیستانی اظهار داشت: نگاه خاص آیتالله العظمی سیستانی سرمایه بزرگی نه فقط برای جهان اسلام بلکه برای جهان بشریت است؛ ایشان از روز اول در برهههای مختلف به استان خوزستان عنایت داشتند. سلام گرم ما را خدمت ایشان برسانید و امیدواریم توفیق زیارت ایشان در نجف را پیدا کنیم.
نمایندگان آیتالله سیستانی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از ایستادگی ملت ایران، بر آمادگی عراق برای میزبانی از مراسم تشییع رهبر شهید و تداوم همبستگی دو ملت در برابر چالشهای منطقه تأکید کردند.