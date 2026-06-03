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جلسه نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با وزارت ارتباطات

اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جلسه نظارتی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عملکرد این وزارتخانه در شرایط جنگی را بررسی کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۳- ۱۷:۰۹
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برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون مجلس ، وزارت ارتباطات
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