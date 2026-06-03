به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان به مناسبت فرارسیدن یوم‌الله چهاردهم خرداد، سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) و عید سعید غدیر خم بیانیه‌ای صادر کرد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در این بیانیه اعلام کرد: مراسم محوری سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی، ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در مصلای امام خمینی (ره) شهر رشت برگزار می‌شود.

همچنین در بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان آمده است: یوم‌الله چهاردهم خرداد برای ملت شریف و مبارز ایران یادآور یکی از غم‌انگیرترین و سرنوشت‌سازترین ایام تاریخ معاصر ایران اسلامی است؛ روزی که روح بلند و ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (رحمت الله علیه) پس از یک عمر مجاهدت خالصانه در راه اعتلای اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله)، خدمت صادقانه به امت اسلامی و مبارزه خستگی‌ناپذیر با طاغوت و استکبار جهانی، با قلبی سرشار از ایمان و اطمینان به وعده‌های الهی به ملکوت اعلا پیوست و موجی از اشک و اندوه را در سراسر کشور و نیز فراتر از مرز‌های جغرافیایی برانگیخت.

امام خمینی (رضوان الله علیه) فقیهی وارسته، مرجعی برجسته و احیاگر اندیشه ناب اسلامی در عصر حاضر بود که با اتکا به آموزه‌های حیات‌بخش دین مبین اسلام و تکیه بر اراده ملت مومن و انقلابی ایران، بساط رژیم ستم‌شاهی و نظام استبدادی را برچید و انقلابی بزرگ، مردمی و الهی را بنیان نهاد. نهضت عظیمی که به رهبری آن عبد صالح خدا شکل گرفت، تنها به مرز‌های ایران محدود نماند بلکه پیام عزت، استقلال، عدالت‌خواهی و آزادی‌طلبی را به ملت‌های آزاده جهان رساند و افق تازه‌ای از امید، خودباوری و مبارزه با سلطه و استکبار جهانی به‌ویژه آمریکای جهانخوار و رژیم نامشروع و غاصب صهیونیستی را فراروی جوامع مسلمان و حق‌طلب جهان گشود.

پس از ارتحال جانسوز معمار کبیر انقلاب اسلامی، ملت ایران در یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخ خود قرار گرفت؛ در آن برهه خطیر، تدبیر، بصیرت و دوراندیشی مجلس خبرگان رهبری در انتخاب حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) برای تداوم مسیر نورانی انقلاب اسلامی، جلوه‌ای از حکمت و هدایت الهی را آشکار ساخت. رهبری حکیمانه و هوشمندانه قائد شهید انقلاب اسلامی در طول دهه‌ها، کشتی انقلاب اسلامی را در میان امواج پرتلاطم حوادث، تهدید‌ها و توطئه‌های گوناگون با صلابت و اقتدار هدایت کرد و زمینه‌ساز تثبیت امنیت، پیشرفت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف شد. بی‌تردید، استمرار حرکت انقلاب در مسیر آرمان‌های بلند بنیانگذار کبیر آن، مرهون هدایت پیامبرگونه و مدیریت مدبرانه رهبر شهید انقلاب اسلامی است که توانست کشور را از گردنه‌های دشوار عبور داده و به قله‌های امید و پیشرفت برساند.

تقارن یوم‌الله چهاردهم خرداد با عید سعید غدیر خم، فرصت مغتنمی برای بازخوانی ابعاد گوناگون شخصیت الهی، فکری و سیاسی معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (رحمت الله علیه) و قائد شهید امت اسلامی امام خامنه‌ای (رضوان الله علیه) و مجالی ارزشمند برای تجدید بیعت با مقام معظم رهبری آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته) و همچنین پاسداشت مجاهدت‌ها و خدمات خالصانه امامین انقلاب اسلامی و تجلیل از شخصیت برجسته و اثرگذار آنان است که عمر پربرکت خود را در مسیر اعتلای اسلام، انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی وقف کردند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (رضوان الله علیه) و رهبر شهید انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای (رحمت الله علیه)، ادای احترام به مقام شامخ شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به‌ویژه شهید آیت‌الله احسانبخش (نماینده فقید ولی‌فقیه در استان گیلان) و همچنین شهدای عظیم‌الشان جنگ‌های تحمیلی ۱۲روزه و رمضان، از عموم مردم شریف، مومن و همیشه در صحنه استان دعوت می‌نماید تا در مراسم سی و هفتمین سالگرد عروج ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (رحمت الله علیه) و عید سعید غدیر خم به یاد قائد شهید امت اسلامی امام خامنه‌ای (قدس سره) و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای (حفظه الله) در سراسر استان حضوری گسترده و پرشور داشته باشند و جلوه‌ای ماندگار از وحدت، وفاداری، بصیرت و انسجام ملی را به نمایش بگذارند.

بی‌تردید مردم غیور، بصیر و ولایت‌مدار گیلان که با برگزاری بیش از نود شب تجمع و سوگواری در فراق قائد شهید امت اسلامی امام خامنه‌ای (رضوان الله علیه) در جای جای استان حماسه‌های ماندگاری آفریده‌اند با حضور گسترده و باشکوه خود در مراسم سالگرد عروج ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (رحمت الله علیه) و عید سعید غدیر خم و همچنین تجدید بیعت با مقام معظم رهبری آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) به دشمنان اسلام و ایران اسلامی ثابت خواهند کرد که تا آخرین نفس در پاسداری از انقلاب اسلامی و حراست از وجب به وجب خاک پاک میهن اسلامی ایستاده‌اند و تا آخرین قطره خون خود تا پیروزی کامل در برابر استکبار جهانی به‌ویژه شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و نابودی کامل غده سرطانی رژیم کودک‌کش و دیوسیرت صهیونیستی مقاومت خواهند کرد.