پیام نماینده ولی فقیه در لرستان به مناسبت عید غدیر خم
نماینده ولی فقیه در استان لرستان به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)، قیام خونین پانزدهم خرداد و دعوت به حضور در برنامههای بزرگداشت این مناسبتها پیامی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، در متن پیام حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)، قیام خونین پانزدهم خرداد و دعوت به حضور در برنامههای بزرگداشت این مناسبتها آمده است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا
سوره مائده - آیه ۳
عید سعید غدیر خم، بزرگترین عید امت اسلامی و روز تجلی کامل ولایت الهی، یادآور حقیقتی جاودانه در تاریخ اسلام است؛ حقیقتی که با معرفی حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیهالسلام به عنوان جانشین حضرت پیامبر اعظم صلیالله علیه وآله، مسیر هدایت امت را تا قیامت روشن ساخت و چراغ ولایت را فراروی مسلمانان قرار داد.
امسال، تقارن فرخنده عید بزرگ غدیر با سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رضوانالله تعالی علیه)، جلوهای ویژه به این ایام بخشیده است. امام عظیمالشأنی که با احیای اسلام ناب محمدی و تبیین نظریه مترقی ولایت فقیه، پرچم غدیر را در عصر حاضر برافراشت و ملت ایران را به سوی استقلال، عزت و حاکمیت ارزشهای الهی رهنمون ساخت.
همچنین چهاردهم خرداد، یادآور انتخاب تاریخی و سرنوشتساز امام شهید حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (رحمةالله علیه) به رهبری انقلاب اسلامی است؛ شخصیتی که با حکمت، شجاعت و مجاهدت خستگیناپذیر، راه امام راحل را استمرار بخشید و انقلاب اسلامی را در مسیر پیشرفت، عزت و اقتدار هدایت نمود و نام و یاد آن عبد صالح خدا همواره در حافظه ملت ایران و آزادگان جهان جاودانه خواهد ماند.
پانزدهم خرداد سال ۱۳۴۲، یادآور قیام خونین مردمی است که با نثار جان خویش، سرآغاز نهضتی شدند که به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید. یاد و خاطره شهدای والامقام پانزدهم خرداد و تمامی شهدای انقلاب اسلامی را گرامی میداریم و بر ادامه راه نورانی آنان تأکید مینماییم.
امروز نیز ملت بزرگ ایران با تأسی به مکتب امامین انقلاب اسلامی و در سایه رهبری حکیمانه حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی)، با صلابت و بصیرت و استقامت در مسیر تحقق آرمانهای والای انقلاب اسلامی و به زانو درآوردن دشمن آمریکایی صهیونی این مسیر ایمانی و جهادی را ادامه خواهد داد و بر عهد خود با ولایت و ارزشهای الهی و شهیدان محکم و استوار ایستاده است.
🇮🇷 بدین وسیله از عموم مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار استان لرستان دعوت میشود با حضور گسترده و باشکوه در ویژهبرنامههای عید سعید غدیر خم، بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، یادواره شهدای پانزدهم خرداد و سایر برنامههای فرهنگی و مذهبی که در سراسر استان خصوصا در قرارگاههای نماز جمعه برگزار میشود مشارکت نمایید و بار دیگر وفاداری خود را به اسلام، انقلاب، ولایت و آرمانهای امام و شهیدان به نمایش بگذارید.
همچنین با توجه به برگزاری مراسم باشکوه و چندین میلیونی تشییع پیکر مطهر امام شهید حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (رحمةالله علیه) در روزهای آینده، صرف نظر از تاریخ قطعی آن که اعلام خواهد شد، لازم است از هماکنون همهی نهادها و سازمانهای حاکمیتی و انقلابی و گروههای مردمی از هیئتها و مواکب و مساجد با برنامه ریزی دقیق آمادگی لازم را برای حضور مردم استان در این حماسهی عظیم تاریخی که زمان و جزئیات دقیق آن در آینده به اطلاع خواهد رسید فراهم نمایند.
اینجانب با تبریک و تهنیت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و همچنین سالگرد قیام خونین پانزدهم خرداد را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی)، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، روحانیت معزز و ملت شریف ایران اسلامی تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال عزت، وحدت، سربلندی و تداوم توفیقات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را درخواست مینمایم.