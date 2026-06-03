رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اعلام کرد این سازمان بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، رتبه نخست پاسخگویی سریع و تسهیل امور ترخیص کالا‌های اساسی را در میان دستگاه‌های مجوزدهنده کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مریم جلیلی مقدم با اشاره به ارزیابی عملکرد دستگاه‌های صادرکننده مجوز ترخیص کالا در دوره مورد بررسی گمرک، گفت: سازمان حفظ نباتات با ۳۸ درصد صدور مجوز در همان روز درخواست یا حداکثر یک روز پس از آن، رتبه نخست پاسخگویی سریع را به دست آورده است.

وی افزود: همچنین در شاخص تسهیل و تسریع فرآیند ترخیص کالا نیز سازمان حفظ نباتات رتبه اول را کسب کرده و میانگین زمان صدور مجوز در این سازمان سه روز بوده است.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اظهار کرد: حدود ۳۰ درصد درخواست‌های مجوز ترخیص کالا به این سازمان ارجاع شده و تلاش شده است ضمن تسریع در فرآیندها، الزامات فنی، نظارتی و قرنطینه‌ای نیز به‌طور کامل رعایت شود.

جلیلی‌مقدم تأکید کرد: این موفقیت حاصل ارتقای فرآیند‌های کارشناسی، افزایش هماهنگی‌های بین‌بخشی و تسریع در پاسخگویی به فعالان اقتصادی و بخش کشاورزی کشور است.