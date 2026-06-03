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مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان گفت: خوزستان ظرفیت خوبی برای میزبانی از رویدادهای مختلف کشتی دارد و تاکنون هم میزبانیهای خوبی داشتهایم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بنی تمیم در مجمع سالیانه هیئت کشتی خوزستان که با حضور نائب رئیس فدراسیون کشتی در هتل تختی اهواز برگزار شد، به تلاشهای صورت گرفته برای اتمام پروژه خانه کشتی اندیمشک، اشاره و بیان کرد: فدراسیونها دخل و تصرف بسیاری در ساخت و ساز پروژههای ورزشی در استانها ندارند، اما از ظرفیت دبیر رییس فدراسیون کشتی برای ساخت خانه کشتی اندیمشک استفاده کردیم، مکاتباتی از سوی ما و رییس فدراسیون برای تامین بودجه برای اتمام این پروژه و نیز خوابگاه شهرستان ایذه انجام شد و منتظر نتیجه هستیم.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان ادامه داد: با توجه به وضعیت موجود، ظرفیتهای خوبی برای میزبانی رویدادها در استان وجود دارد، بارها میزبان خوبی بودهایم، همچنان این آمادگی برای رشتههای مختلف علی االخصوص کشتی را اعلام میکنیم.
وی به رقابتهای جام تختی اشاره و تصریح کرد: فدراسیون بنا به دلایلی تشخیص داده امسال مسابقات در استانی بی طرف برگزار شود که کرمان برای میزبانی انتخاب شده است.
بنی تمیم گفت: با توجه به اینکه اکثر اعتبارات از هلدینگ خلیج فارس و پتروشیمیها تامین میشود، همچنین ظرفیت موجود کشتی خوزستان انتظار میرود از ظرفیت برای استان استفاده شود.