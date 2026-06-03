به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ علی عباسی در تشریح جزئیات طرح ویژه توقیف وسایل نقلیه متخلف اظهار داشت: این اقدام در چارچوب طرح ارتقای امنیت اجتماعی و نظم عمومی و با محوریت برخورد با موتورسیکلت‌های متخلف و تخلفات خودرویی، به صورت محسوس و نامحسوس در سطح شهرستان مسجدسلیمان به اجرا درآمد.

وی افزود: از ابتدای هفته جاری تاکنون، ۲۲ دستگاه خودرو و ۱۱ دستگاه موتورسیکلت که مرتکب تخلفات حادثه‌ساز شده بودند، شناسایی، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.