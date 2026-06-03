به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس اداره فرهنگی هنری آموزش و پرورش لرستان گفت: با آغاز به کار رسمی داوران جشنواره ملی دانش‌آموزی «کارینو»، دبیرخانه این رویداد فرهنگی و هنری به میزبانی آموزش‌وپرورش استان لرستان وارد مرحله ارزیابی آثار شد؛ جشنواره‌ای که تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار دانش‌آموز از سراسر کشور در آن ثبت‌نام کرده‌اند.

صیاد درگاهپور افزود: این جشنواره ملی با همکاری اداره کل فرهنگی، هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش‌وپرورش و به دبیری آموزش‌وپرورش لرستان در رشته‌های متنوعی از جمله مجری‌گری، خبرنگاری، پادکست، پوستر، عکاسی، فیلم‌سازی با موبایل، استاپ‌موشن، نقالی و استندآپ‌کمدی برگزار می‌شود و دانش‌آموزان سراسر کشور تا پایان خرداد فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.