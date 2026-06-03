ثبتنام ۴۰۰ هزار دانشآموز کشور در جشنواره «کارینو» لرستان
رئیس اداره فرهنگی هنری آموزش و پرورش لرستان گفت: بیش از ۴۰۰ هزار دانشآموز از سراسر کشور در جشنواره ملی «کارینو» در استان لرستان ثبتنام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس اداره فرهنگی هنری آموزش و پرورش لرستان گفت: با آغاز به کار رسمی داوران جشنواره ملی دانشآموزی «کارینو»، دبیرخانه این رویداد فرهنگی و هنری به میزبانی آموزشوپرورش استان لرستان وارد مرحله ارزیابی آثار شد؛ جشنوارهای که تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار دانشآموز از سراسر کشور در آن ثبتنام کردهاند.
صیاد درگاهپور افزود: این جشنواره ملی با همکاری اداره کل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزشوپرورش و به دبیری آموزشوپرورش لرستان در رشتههای متنوعی از جمله مجریگری، خبرنگاری، پادکست، پوستر، عکاسی، فیلمسازی با موبایل، استاپموشن، نقالی و استندآپکمدی برگزار میشود و دانشآموزان سراسر کشور تا پایان خرداد فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
در گاهپور با اشاره به فرآیند داوری آثار گفت: آثار برتر این جشنواره علاوه بر دریافت جوایز نفیس، از رسانه ملی نیز پخش خواهند شد که این موضوع انگیزه مضاعفی برای مشارکت دانشآموزان ایجاد کرده است.