معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان کمیته‌های ستاد اربعین و مسئولان شهرستان مریوان، گفت: با بهره‌گیری از تجربیات سال‌های گذشته باید زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به زائران حسینی در مرز باشماق فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در جلسه ستاد مشترک اربعین حسینی استان کردستان و شهرستان مریوان بر لزوم هماهنگی و هم‌افزایی میان کمیته‌های ستاد اربعین استان و مسئولان شهرستانی برای ارائه خدمات شایسته به زائران اربعین حسینی در گذرگاه مرزی باشماق تأکید کرد.

مهدی ورمقانی با اشاره به انتخاب مرز باشماق مریوان به عنوان یکی از مرز‌های رسمی تردد زائران اربعین برای پنجمین سال متوالی، اظهار کرد: استفاده از تجربیات سال‌های گذشته می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات‌رسانی و رفع نواقص احتمالی داشته باشد.

وی همچنین از هموطنان خواست با توجه به آب‌وهوای مناسب و خنک استان کردستان و ظرفیت‌های گردشگری منطقه، مرز باشماق را برای سفر و تردد اربعین انتخاب کنند.

فرماندار مریوان نیز در این نشست با اشاره به جایگاه معنوی، فرهنگی و وحدت‌آفرین اربعین حسینی، از میزبانی شایسته مردم منطقه به‌ویژه جامعه اهل سنت در سال‌های گذشته قدردانی کرد و بر ضرورت تقویت این ظرفیت ارزشمند برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران تأکید داشت.

فاتح جهانی، حوزه‌های حمل‌ونقل، ساماندهی مواکب و تکمیل زیرساخت‌های خدماتی، رفاهی و بهداشتی را از مهم‌ترین اولویت‌های اربعین امسال عنوان کرد و خواستار آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی در این زمینه شد.

در ادامه این جلسه، غلامحسین یوسفی، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان کردستان، از آمادگی کامل مواکب مستقر در مرز باشماق برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین ۱۴۰۵ خبر داد.

وی گفت: مواکب مرز باشماق از سوم تا بیستم مردادماه، همزمان با دهم تا بیستم ماه صفر، با برنامه‌ریزی کامل آماده ارائه خدمات در بخش‌های اسکان، تغذیه، بهداشت، درمان و برنامه‌های فرهنگی به زائران خواهند بود.