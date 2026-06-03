



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در آستانه عید سعید غدیر خم با انتشار میثاق‌نامه‌ای، بر تجدید عهد با آرمان‌های ولایت و پیمان با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) تأکید کرد.

متن میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الإِسْلاَمَ دِینًا (مائده/۳)

غدیر، روز تعین و تجلی ولایت متعالی و نورانی تکوینی حضرت حق بر انسان و جوامع انسانی به منظور تحقق تعالیم و حیانی خاتم و اشرف انبیاء حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله) و رشد و تکامل ابعاد وجودی روحانی و مادی بشر در زندگی فردی و اجتماعی او برای رسیدن به سعادت دنیوی اخروی است.

در روز عید غدیر پیامبر اسلام علی ابن ابی طالب، انسان کامل و قرآن ناطق را به امرخداوند حکیم به عنوان امام مسلمین، جانشین خود و حاکم جامعه اسلامی تعیین و معرفی نمود.

ما پیروان امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، در عصر غیبتِ آن نورِ هدایت، حضرت مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه‌الشریف)، با ایمان به اصل مترقی ولایت و حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط، در این برهۀ حساس از انقلاب مقدس اسلامی و با تأسی از دو امام بزرگوار (ره)، برای اعتلای کشور، پاسداری از میهن عزیز و تحقق تمدن نوین اسلامی، با حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (دام ظله العالی) پیمان می‌بندیم و با تمام جان، وفاداری و اطاعت مطلق از فرامین آن رهبر فرزانه را در همۀ عرصه‌ها اعلام می‌داریم.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی