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استاندار خوزستان از برنامهریزی برای احیای موزه هنرهای معاصر اهواز پس از یک دهه تعطیلی خبر داد و آن را آغازی برای بازگشت سایر فضاهای فرهنگی راکد استان به چرخه فعالیت دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده، در حاشیه بازدید از موزه هنرهای معاصر اهواز، از برنامهریزی برای احیای این مجموعه خبر داد و گفت: این مرکز پس از انقلاب اسلامی ساخته شده و سالها محل برگزاری برنامههای فرهنگی، هنری، مذهبی و آیینی بوده است.
استاندار خوزستان با اشاره به تعطیلی این مجموعه از سال ۱۳۹۵ به دلیل اختلافات میان دستگاههای متولی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: متأسفانه حدود یک دهه است که این مجموعه فعال نبوده و ما انشاءالله تلاش خواهیم کرد که این مجموعه را احیا کنیم. سیستم برق آن باید از نو تعبیه شود و امور لازم انجام گیرد.
موالیزاده با تأکید بر قابلیتهای قابل توجه این مجموعه افزود: این فضای بسیار مناسبی برای برگزاری نمایشگاههای فرهنگی، هنری، مذهبی و آیینی است. با توجه به تنوع اقوامی که در استان داریم، این مرکز میتواند محلی برای به نمایش گذاشتن فرهنگ محلی نقاط مختلف خوزستان باشد.
وی تصریح کرد: باید نیازمندیها بررسی شود و طراحی جدیدی انجام گیرد که بر اساس شرایط موجود و نیازهای روز، فضای مجموعه مرمت و آماده بهرهبرداری شود.
استاندار خوزستان گفت: این مجموعه بستری فراهم میکند تا اهالی فرهنگ، هنر، مجموعههای عقیدتی، ارشادی، مذهبی و آیینی و همچنین فعالان شهرستانهای مختلف استان، آثار خود را به نمایش بگذارند. این مجموعه گسترده است و استفادههای زیادی میتوان از آن کرد.
موالیزاده در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر احیای این مکان بر سایر بناهای فرهنگی اهواز مانند تالار آفتاب، خانه هنرمندان و موارد مشابه خاطرنشان کرد: حتماً این موارد را مد نظر قرار میدهیم. احیای این مجموعه میتواند آغازی باشد برای اینکه سایر فضاها نیز به چرخه بازگردند و مورد استفاده قرار گیرند. بنا داریم این فضاها را دوباره به زیرساختهای فرهنگی شهر اهواز و استان اضافه کنیم.
استاندار خوزستان با اشاره به کمبود زیرساختهای فرهنگی در استان تأکید کرد: نیروهایی که در استان داریم، اهل قلم، اهل کتاب، دارای خلاقیت و نبوغ هستند و میتوانند آثار هنری فاخر، فرهنگی، نمایشی و آئینی پدید آورند. این افراد نیاز به فضا، امکانات و بسترهایی برای عرضه آثار خود دارند و حجم موجودی که الان در اختیار داریم کافی نیست.
وی در پایان با بیان اینکه خوزستان استانی فرهنگی است و افراد فراوانی در عرصههای مختلف فرهنگی و هنری در آن فعالیت میکنند، ابراز امیدواری کرد که با احیای این مجموعه، گامی مؤثر در جهت توسعه فرهنگ و هنر استان برداشته شود و مردم فرهنگدوست خوزستان بتوانند در آینده از این مجموعه استفاده کنند.
۱۹ مهر سال گذشته با حکم دادستان اهواز و با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، نماینده دادستان مرکز خوزستان و جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه، درِ موزه پس از گذشت یک دهه باز شد.
خلع ید موزه با پیگیری دادستانی و معاون حقوق عامه دادگستری، سازمان اطلاعات سپاه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به نتیجه رسید.
موزه هنرهای معاصر اهواز در ۲ طبقه و با پنج گالری در سال ۱۳۸۸ افتتاح شد و گنجینه این موزه ۷۰ اثر دارد. این موزه حدود ۱۱ سال پیش در قراردادی به بخش خصوصی واگذار شد که واگذاری آن واکنش و اعتراض برخی هنرمندان را در پی داشت.
در سالهای اخیر آسیب زیادی به ساختمان موزه هنرهای معاصر اهواز، فضای داخلی موزه و گنجینه موزه که دربرگیرنده آثار ارزشمندی است، وارد شده است؛ بخشهایی از ساختمان موزه دچار آتشسوزی شد و چندین بار مورد سرقت قرار گرفته است و از گنجینه فاخر آن خبری در دست نیست.