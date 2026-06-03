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مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی هشترود از تغییر رویکرد در تامین منابع کتابخانه های استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، اسد بابایی گفت: ما دیگر به دنبال خرید کلی کتاب نیستیم؛ بلکه کتابداران ما درخواستهای مخاطبان را ثبت می کنند و ما هم بر اساس سلیقه و نیاز واقعی اعضا، منابع کتابخانهها را خریداری میکنیم.
وی با اشاره به اهمیت جذب نسل جوان از اجرای موفق طرحهای ابتکاری نظیر کودک کتابخوان، کتابیاران و خانواده کتابخوان در استان گفت و افزود: در طرح کتابیاران، از هر مدرسه یک کودک به عنوان رابط کتابخوان انتخاب شده که در زمینه قصهگویی و ترویج مطالعه فعالیت میکند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان ادامه داد: در دو سال اخیر بیش از ۱۰۰ کودک در طرحهای مطالعاتی این استان به عضویت فعال کتابخانهها درآمدهاند.
بابایی با اشاره به اینکه کتابخانههای عمومی امروز به عنوان مراکز اجتماعی و آموزشی شناخته میشوند تصریح کرد: استان آذربایجانشرقی در زمینه بازسازی و نوسازی کتابخانهها در کشور پیشرو است.
وی گفت: امروزه کتابخانهها تنها محل امانت گرفتن کتاب نیستند، بلکه مراکزی برای مهارتآموزی، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی برای تمامی گروههای سنی از جمله سالمندان به شمار میآیند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان قول مساعد یک میلیارد تومانی را برای تجهیز کتابخانه شهر نظرکهریزی داد.
ابراهیم حسنی فرماندار شهرستان هشترود هم در ادامه به مشکلات کتابخانه بصیرت در شهر نظرکهریزی اشاره کرد و گفت: ساختمان کتابخانه بصیرت بر روی مسیل واقع شده و همین موضوع آن را با مشکلات جدی زیرساختی روبهرو کرده است؛ این کتابخانه برای تداوم خدمترسانی ایمن به شهروندان، نیازمند مساعدت جدی برای بازسازی و ترمیم است.
وی با اشاره به موقعیت ویژه کتابخانه فرزانگان تصریح کرد: این کتابخانه در مرکز شهر قرار دارد و از نظر موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب است، اما با توجه به فرسودگی ساختمان، لازم است بودجهای جهت تخریب و نوسازی آن اختصاص یابد تا بتوان از این مکان به عنوان کتابخانه استاندارد و اصلی شهرستان استفاده کرد.
فرماندار هشترود ضمن قدردانی از همراهی شهرداران هشترود و نظرکهریزی گفت: شهرداری نظرکهریزی ۸۳ درصد و شهرداری هشترود هم ۵۰ درصد از سهم نیمدرصدی کتابخانه را پرداخت کرده است که این میزان حمایت در سالهای گذشته بیسابقه است.
حسنی گفت: کتابخانه سیار با توجه به پراکندگی و دور افتاده بودن روستاها در سالهای قبل توسط کانون فکری کودکان در شهرستان فعالیت میکرد که متاسفانه این کتابخانه جمع آوری شده که خواستار ادامه فعالیت این کتابخانه سیار هستیم