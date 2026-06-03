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همزمان با عید سعید غدیر خم و به همت منطقه دو و سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد، بلوار رضوان به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بهرهبرداری از بلوار رضوان که در نزدیکی میدان میوه و تره بار قدیم قرار دارد و از بلوار مدرس منشعب میشود، نقش به سزایی در روانسازی ترافیک منطقه، همچنین سهولت دسترسی شهروندان از خیابان ابرار به سمت بلوارهای شهید مدرس و خلیج فارس خواهد داشت.
بلوار رضوان، در سالیان گذشته به صورت خیابانی با عرض زیاد بود که با پیگیریها و اقدامات عمرانی منطقه دو و سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری، هم اکنون به یک بلوار با طول ۸۰۰ متر، دو باند عبور و مرور به عرض هر کدام ۱۲ متر، رفیوژ میانی به عرض دو متر و سطح بهره برداری بالغ بر ۲۰ هزار مترمربع تبدیل شده است.
از اقدامات عمرانی انجام شده دراین بلوار میتوان به اجرای کانال دفع آبهای سطحی، جمع آوری آسفالت فرسوده، زیرسازی مجدد، آسفالتریزی، نصب سنگ جدول و اجرای روشنایی میانی بلوار اشاره کرد.