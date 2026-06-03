با ورود موج جدید ناپایداری‌های جوی به آذربایجان‌غربی، آسمان استان تا اوایل هفته آینده میزبان رگبار‌های پراکنده و رعدوبرق خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رییس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان‌غربی از تداوم ناپایداری‌های جوی در استان خبر داد و گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌بینی و پیش‌یابی، طی پنج روز آینده بارش‌های رگباری بهاری در نقاط مختلف استان ادامه دارد.

مهدی صابری افزود: از امروز تا اوایل هفته آینده، در برخی مناطق به‌ویژه نواحی شمالی و تا حدودی مرکزی استان، رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد گاهی شدید پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مستعد نیز احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

او با اشاره به صدور هشدار سطح زرد خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها در این مدت دور از انتظار نیست.

رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی تاکید کرد: در همین راستا، رعایت توصیه‌های ایمنی از جمله خودداری از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی، اجتناب از سفرهای غیرضروری و همچنین احتیاط در ترددهای شهری و جاده‌ای ضروری است.

وی با بیان اینکه در روزهای آینده تغییرات دمایی قابل توجهی در استان پیش‌بینی نمی‌شود، اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان خوی با دمای ۳۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و چالدران با ۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان بودند و دمای ارومیه نیز بین ۱۰ تا ۲۹ درجه سانتی‌گراد در نوسان گزارش شده است.