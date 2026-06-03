در نشستی مشترک حجت‌الاسلام والمسلمین ملانوری رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دو مجموعه به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، امروز ۱۳ خرداد، آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان کمیته امداد خمینی (ره) و ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، در سالن جلسات کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد.

در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین ملانوری با تبریک عید غدیر و گرامیداشت یاد امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: با اطمینان میتوان گفت که هیچ‌یک از حکمرانان دنیای قدیم و جدید مانند امام راحل، جنبه اجتماعی بودن نداشتند و امام راحل برای هیچ موضوعی به اندازه مسایل اجتماعی زمان نمی‌گذاشت.

مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور افزود: پربسامدترین واژگان در اندیشه امام خمینی (ره) در وهله نخست کار برای خدا و سپس خدمت به خلق است که هر دو شالوده اصلی اسلام را تشکیل می‌دهند.

* ثبت ۷۵ هزار مسجد در سامانه «سجم»

وی با اشاره به ثبت ۷۵ هزار مسجد در سامانه «سجم» افزود: از این میان در سطح ۲۸ هزار و سیصد باب از این مساجد کانون فرهنگی هنری داریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملانوری با اشاره به پیشینه تشکیل کانون‌های مساجد و نوشتن آیین‌نامه کانون‌ها توسط شهید دکتر لاریجانی، گفت: فعالیت اصلی ما در سطح کانون‌های مساجد در سه عرصه هنر، رسانه و کتاب است که به طور ویژه در عرصه رسانه با محوریت فرهنگ مسجدی فعالیت داریم.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور ادامه داد: هدف ما این است که ذیل امضای این تفاهم‌نامه با کمیته امداد؛ نوجوانی که از خانواده کم برخوردار و محروم بوده و ذیل پوشش کمیته امداد قرار دارد بتواند با مسجد از طریق کانون‌ها پیوند برقرار کرده و استعدادهایش شناخته شود.

وی با اشاره به دامنه حضور و فعالیت کانون‌های مساجد در سطح کشور گفت: کانون‌ها گستره وسیعی دارند، از شهر‌های بزرگ تا روستا‌های کوچک و فعالیت‌های متنوعی را برای اعضا در نظر گرفته‌ایم تا بتوانیم از مسیر کانون زمینه را برای جذب نسل جدید به مسجد فراهم کنیم، یکی از این طرح ها؛ طرح (مسجد سینما) است که طی آن مدیر کانون با پرداخت تنها یک سوم و حتی یک پنجم از مبلغ، می‌تواند یکی از فیلم‌هایی که در حال اکران هستند را در مسجد برای مخاطبان اکران کند البته این فیلم‌ها متناسب با فضای مسجد انتخاب شده و طی تفاهم‌نامه با تهیه کنندگان سینما این روند اتفاق افتاده که بسیار مورد استقبال واقع شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملانوری با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه مشترک میان ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره)، گفت: امیدواریم ذیل این تفاهم‌نامه و همکاری بتوانیم تعاملات بیشتری داشته باشیم و پویش‌های مشترکی برگزار کنیم، اکنون در کانون‌های مساجد سراسر کشور پویش «نذر نور» در جریان است که شامل چاپ و ارائه قرآن با کیفیت در مناطق محروم می‌شود، همچنین پویش «کوله جایزه» که شامل تهیه لوازم التحریر است.

در ادامه سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی با تبریک فرارسیدن عید غدیر و گرامیداشت یاد امام راحل اظهار کرد: باید تلاش کنیم که ذیل امضای این تفاهم نامه گامی در راستای تحقق هرچه بیشتر شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» که مورد تاکید مقام معظم رهبری است برداشته شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران از مساجدآغاز شد، افزود: در این میان کانون‌های مساجد از جمله کار‌های ارزشمندی است که در دل مساجد شکل گرفت و برکات فراوانی داشت از جمله طرح خانه عالم، که از برکات کانون‌های مساجد بود.

بختیاری ابراز امیدواری کرد: ذیل امضای این تفاهم نامه شاهد برکاتی برای طبقات محروم جامعه باشیم.

همچنین در بخش دیگری از این جلسه حجت‌الاسلام مهدی متقی‌فر معاون فرهنگی هنری کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار کرد: ما معمولا همکاری‌ها و تعاملات مختلفی در سطح ملی و استانی با مجموعه ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور داشته و داریم و امیدوارم ذیل این تفاهم‌نامه این رویه گسترش یابد.

در ادامه حبیب الله آسوده معاون توسعه و مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره همکاری‌های کمیته امداد با ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در گذشته، اظهار کرد: کمیته امداد در بحث فعالیت‌های نیکوکارانه، نگاه محله محوری با رویکرد مسجدی را مورد توجه قرار می‌داد البته این مسأله به ویژه در جلسه‌ای که با حضور حجت‌الاسلام حاج علی اکبری داشتیم بیشتر مورد تاکید قرار گرفت.

معاون توسعه و مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) تصریح کرد: امیدوارم که ذیل تفاهم‌نامه با کانون‌های مساجد، پیش بینی تحقق و مشارکت در زمینه فعالیت‌ها در امور فرهنگی و معیشتی انجام شود و زمینه اتصال کودکان و نوجوانان به مسجد فراهم شده و البته بتوانیم در حوزه کمک‌های مردمی مشارکت‌های جدی داشته باشیم.

گفتنی است: در این نشست مرتضی طاهریان معاون ساماندهی و شبکه سازی؛ حمید نیلی معاون فرهنگی و هنری؛ مرتضی کریمی مدیرکل هماهنگی امور ستادی، روابط عمومی و بین‌الملل؛ نجم‌الدین آفتابی مدیر کل آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و نرگس نیازی رئیس دبیرخانه شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر وزات فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حضور داشتند.