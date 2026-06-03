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دادستان عمومی و انقلاب دزفول گفت: در آستانه عید سعید غدیر خم، با ۳۹ درخواست مددجویانی که شرایط احراز ارفاقات قانونی از جمله مرخصی، اشتغال، آزادی مشروط و .. را داشتند، موافقت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در بازدید دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول و معاون وی از زندان دزفول که در آستانه عید غدیر خم انجام شد، ضمن گفتوگو با مددجویان، پرونده برخی از آنان در شورای طبقهبندی مطرح شد.
مسلم کرم الهی بیان داشت: پس از بررسی پروندههای قضایی مددجویان، با ۳۹ درخواست مددجویانی که شرایط احراز ارفاقات قانونی از جمله مرخصی، اشتغال، آزادی مشروط و .. را داشتند، موافقت شد.
وی ضمن دعوت مددجویان به شرکت در برنامههای اصلاحی و فرهنگی، بر لزوم پایش مستمر زندان و رسیدگی منظم به پروندهها از سوی قضات رسیدگی کننده تاکید کرد.