به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن ارجمندیان بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، شرکت مخابرات خوزستان امسال جابه‌جایی شبکه مسی با فیبر نوری در شهر دزفول را در دستور کار دارد.

وی با بیان اینکه اجرای شبکه فیبر نوری خانگی در برخی نقاط دزفول انجام شده است افزود: در سال گذشته ۳۲ کیلومتر شبکه فیبر نوری در مناطق شهری و روستایی اجرا شد.

۶۲۷ کیلومتر شبکه فیبر نوری در دزفول اجرا شده است

ارجمندیان با اشاره به حفظ پایداری شبکه ارتباطات مخابراتی در دزفول گفت: با پیگیری‌های خوب و موثر نماینده مردم دزفول در تامین باتری، اواخر سال گذشته و امسال ۲۵۰ سل باتری تهیه و در ۲۶ نقطه شهری و روستایی از جمله محمدبن جعفر(ع)، چغامیش، مطهری، میانرود، سیاه‌منصور، خیبر، سردشت، بهشتی و شهیون نصب شد.

وی ادامه داد: سه دستگاه کافوی مسی با نصب سه دستگاه کافوی نوری در پایگاه چهارم شکاری دزفول جمع‌آوری و جایگزین شد.

مدیر مخابرات دزفول درخصوص توسعه همراه اول در این شهرستان نیز گفت: از محل اعتبارات فاز ۹ شهری ارتباطات سیار و با کمک نماینده مردم دزفول، اعتبارات جذب و سایت‌های کوی مدرس و زیباشهر بهره برداری شد.

وی افزود: بزودی در شهر میانرود و منطقه آزادگان دزفول نیز ۲ سایت همراه اول نصب و راه اندازی خواهد شد.

طرح توسعه فیبر نوری در کشور و به‌ویژه شهرها و شهرستان‌ها طی سال‌های اخیر با هدف جایگزینی تدریجی شبکه مسی، افزایش سرعت و پایداری اینترنت و بهبود کیفیت خدمات ارتباطی در دستور کار قرار گرفته است؛ در همین چارچوب، مناطق مختلف استان خوزستان و شهرستان نیز شاهد اجرای پروژه‌های فیبر نوری و تقویت زیرساخت‌های مخابراتی بوده‌اند تا علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز مشترکان خانگی و کسب‌وکارها، مشکل قطعی و اختلال ارتباطی در زمان نوسانات برق یا افزایش مصرف نیز کاهش یابد.