امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

بهره برداری از نیروگاه خورشیدی ۱۱۷ مگاواتی اردستان

وزیر نیرو، در آیین افتتاحیه نیروگاه خورشیدی ۱۱۷ مگاواتی اردستان، به چالش‌های پیش روی شبکه برق اشاره کرد و گفت: در چند روز گذشته ۱۰ هزار مگاوات به مصرف برق کشور افزوده شده که عمدتاً ناشی از بار سرمایشی است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۳- ۱۶:۵۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
اعمال حاکمیت صد در صدی ایران بر تنگه هرمز
اعمال حاکمیت صد در صدی ایران بر تنگه هرمز
۱۴۰۵-۰۳-۱۱
قرار همدلی ۲۵ درجه، روایتی از نقش مردم در پایداری شبکه برق کشور
قرار همدلی ۲۵ درجه، روایتی از نقش مردم در پایداری شبکه برق کشور
۱۴۰۵-۰۳-۱۱
اقدامات دولت برای اجاره نشین‌ها
اقدامات دولت برای اجاره نشین‌ها
۱۴۰۵-۰۳-۱۱
قهرمانان ایران معرفی شدند
قهرمانان ایران معرفی شدند
۱۴۰۵-۰۳-۱۱
خبرهای مرتبط

بهره برداری از نیروگاه خورشیدی ۱۱۷ مگاواتی اردستان

ظرفیت نیروگاهی کشور از مرز ۹ هزار مگاوات عبور کرد

سفر دو روزه وزیر نیرو به اصفهان برای افتتاح طرح‌های بزرگ آب و برق

عبور از مرز ۵۲۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در کشور

آغاز ساخت نیروگاه ۲۵۰ مگاواتی در اردستان

برچسب ها: نیروگاه خورشیدی ، وزیر نیرو ، اردستان
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 