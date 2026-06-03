بهره برداری از نیروگاه خورشیدی ۱۱۷ مگاواتی اردستان

وزیر نیرو، در آیین افتتاحیه نیروگاه خورشیدی ۱۱۷ مگاواتی اردستان، به چالش‌های پیش روی شبکه برق اشاره کرد و گفت: در چند روز گذشته ۱۰ هزار مگاوات به مصرف برق کشور افزوده شده که عمدتاً ناشی از بار سرمایشی است.