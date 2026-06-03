\u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0627\u0628\u0635\u06cc\u0631\u062a \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632 \u062f\u0631 \u0646\u0648\u062f \u0648 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u06cc\u0646 \u0634\u0628 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u06af\u06cc \u0628\u0627 \u0633\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646 \u0634\u0639\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0636\u062f\u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0636\u062f\u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0648 \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u0631\u0648\u062d \u0647\u0645\u0628\u0633\u062a\u06af\u06cc \u0645\u0644\u06cc \u062a\u0627\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n