معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان ۲۰ تیرماه را زمان نهایی اتمام اقدامات عملیاتی و اجرایی دستگاه‌های خدمات‌رسان در شلمچه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی‌الله حیاتی با اشاره به اینکه افزایش گیت‌های ورود و خروج، ایمن‌سازی راه‌های مواصلاتی و ایجاد مراکز درمانگاهی همراه با اتاق‌های خنک در مرز شلمچه پیش‌بینی شده است اظهار کرد: بازسازی جاده امام رضا (ع) در محدوده مرز شلمچه از اولویت طرح‌های عمرانی اربعین حسینی است و این مسیر با استفاده از اعتبارات اربعین، ظرف یک ماه آینده بهسازی می‌شود. همچنین روشنایی جاده از میدان مرزبانی تا پارکینگ اربعین اجرا خواهد شد.

وی نصب دوربین، دیوارچینی، احداث سایه‌بان و ساماندهی گیت ورودی صحن امام رضا (ع) را از برنامه‌های در دست اقدام ستاد اربعین حسینی خوزستان اعلام کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود این طرح‌ها تا ۱۳ تیرماه به اتمام رسیده و به بهره‌برداری برسد.

حیاتی با اشاره به خدمات جانبی افزود: تردد کامیون‌های حامل تجهیزات موکب‌ها و تشریفات مربوط به آن نیز برای جلوگیری از ترافیک در مرز، در محوطه یادمان شهدای شلمچه ساماندهی و انجام می‌شود.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان با بیان اینکه ۸۵ درصد زائران اربعین حسینی از مرز شلمچه وارد عراق می‌شوند، گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان باید متناسب با حجم بالای زائران، خدمات‌رسانی و اجرای طرح‌های عمرانی در این منطقه را تعریف و عملیاتی کنند.

وی افزود: برنامه‌ریزی و پیش‌بینی لازم برای تامین آب و یخ مورد نیاز زائران انجام شده و در این خصوص مشکلی نخواهیم داشت.

حیاتی با تاکید بر لزوم تمرکز اعتبارات ملی اربعین در مرز شلمچه اظهار کرد: با تمهیدات اندیشیده‌شده، پیش‌بینی می‌شود امسال نسبت به سال گذشته زائران بیشتری از مرز‌های خوزستان، به‌ویژه شلمچه به عنوان یکی از پرترددترین گذرگاه‌های زمینی کشور، به عتبات عالیات مشرف شوند.

مرز شلمچه در ۲۰ کیلومتری عراق و ۱۵ کیلومتری بصره قرار دارد. این گذرگاه یکی از مراکز مهم تردد زائران اربعین و انتقال کالا میان ۲ کشور همسایه ایران و عراق است.