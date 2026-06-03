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پنجمین نشست از دومین دوره کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، در این نشست اعضای کمیسیون صادق بیگدلی، علیرضا مختاری، هاجر صفرزاده، هاشمیه متقیان، زینب ملکی و احمدرضا شاه حسینی، حامد حق شناس و سیدمیثم بنی طبا به صورت غیرحضوری، حجت الاسلام و المسلمین هوشیار رییس اداره اجتماعی، حسن سلگی مدیر بین الملل، جعفری مسئول دپارتمان تغذیه آکادمی ملی پارالمپیک و منیر سبحان پرست نماینده کمیته ملی پارالمپیک در کمیسیون ورزشکاران حضور داشتند.
در این نشست توضیحاتی پیرامون شرایط خاص بازیهای پاراآسیایی آیچی-ناگویا در اسکان و برگزاری مسابقات توسط حسن سلگی مدیر بین الملل کمیته ملی پارالمپیک ارائه شد.
همچنین جعفری مسئول دپارتمان تغذیه و مکمل آکادمی ملی پارالمپیک گزارشی از برگزاری آزمونهای سنجش تیمهای ملی اعزامی به بازیهای پاراآسیایی آیچی-ناگویا و نیز مکملها به اعضای کمیسیون ارائه داد و نمایندگان ورزشکاران نیز مسائل و دغدغههای ورزشکاران در خصوص برنامههای تغذیه و مکمل را منتقل کردند.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین هوشیار رییس اداره اجتماعی کمیته ملی پارالمپیک گزارشی از پیگیری مصوبات نشستهای قبلی کمیسیون با موضوع اقدامات اجرایی، ارائه داد.