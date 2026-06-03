به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، در این نشست اعضای کمیسیون صادق بیگدلی، علیرضا مختاری، هاجر صفرزاده، هاشمیه متقیان، زینب ملکی و احمدرضا شاه حسینی، حامد حق شناس و سیدمیثم بنی طبا به صورت غیرحضوری، حجت الاسلام و المسلمین هوشیار رییس اداره اجتماعی، حسن سلگی مدیر بین الملل، جعفری مسئول دپارتمان تغذیه آکادمی ملی پارالمپیک و منیر سبحان پرست نماینده کمیته ملی پارالمپیک در کمیسیون ورزشکاران حضور داشتند.

در این نشست توضیحاتی پیرامون شرایط خاص بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا در اسکان و برگزاری مسابقات توسط حسن سلگی مدیر بین الملل کمیته ملی پارالمپیک ارائه شد.

همچنین جعفری مسئول دپارتمان تغذیه و مکمل آکادمی ملی پارالمپیک گزارشی از برگزاری آزمون‌های سنجش تیم‌های ملی اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا و نیز مکمل‌ها به اعضای کمیسیون ارائه داد و نمایندگان ورزشکاران نیز مسائل و دغدغه‌های ورزشکاران در خصوص برنامه‌های تغذیه و مکمل را منتقل کردند.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین هوشیار رییس اداره اجتماعی کمیته ملی پارالمپیک گزارشی از پیگیری مصوبات نشست‌های قبلی کمیسیون با موضوع اقدامات اجرایی، ارائه داد.