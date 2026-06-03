همزمان با ایام فرخنده عید غدیر خم و در سایه همدلی خیرین نیک‌اندیش، ستاد دیه استان و بنیاد کرامت رضوی، بدهی ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی یکی از مددجویان زندانی تسویه شد و سند آزادی وی در فضایی آکنده از شور و معنویت به خانواده‌اش اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در روز‌هایی که عطر ولایت و امامت در فضای کشور طنین‌انداز است، بار دیگر دست‌های سخاوتمند خیرین به یاری افرادی شتافت که در پیچ و خم مشکلات مالی، آزادی خود را از دست داده بودند.

در تازه‌ترین اقدام خداپسندانه، با تجمیع کمک‌های مردمی و هم‌افزایی نهاد‌های حمایتی، یکی از مددجویان زندانی که به دلیل بدهی سنگین ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی در بند بود، طعم شیرین آزادی را چشید.

این آزادی با مشارکت خیرین ، پیگیری‌های ستاد دیه استان و حمایت‌های بنیاد کرامت رضوی محقق شد.

به گفته ‌احسان الله باقری، معاون اجتماعی بنیاد کرامت رضوی استان از آغاز سال جاری تاکنون، شرایط آزادی ۶ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد فراهم شده و این عزیزان به کانون گرم خانواده بازگشته‌اند.

خانواده این مددجو نیز که پس از مدت‌ها انتظار، در روز عید ولایت شاهد آزادی عزیزشان بودند، این رویداد را «معجزه غدیر» خواندند و از تمامی کسانی که بی‌نام و نشان در تأمین این مبلغ سنگین نقش‌آفرینی کردند، قدردانی کردند.



