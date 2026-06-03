با حضور دادستان شهرستان، معاونان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کردستان و فرماندار دیواندره، کیوان محمودی به عنوان سرپرست جدید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دیواندره معرفی و از خدمات مصلح فخری، رئیس پیشین این اداره، تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در آیینی با حضور دادستان شهرستان، معاونان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کردستان و در دفتر فرماندار دیواندره، سرپرست جدید اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان معرفی شد.

در این مراسم، کیوان محمودی به عنوان سرپرست جدید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دیواندره منصوب شد و از زحمات و خدمات مصلح فخری، مدیر سابق این اداره، قدردانی شد.

فرماندار دیواندره در این آیین ضمن تقدیر از تلاش‌های اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کردستان، به ویژه در زمینه صدور اسناد مربوط به طرح نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: صدور این اسناد با همکاری کارشناسان استانی، یکی از نقاط عطف حوزه ثبت در شهرستان به شمار می‌رود و نقش مهمی در تسریع روند خدمات‌رسانی به شهروندان داشته است.

ناصح محمدخانی با اشاره به عملکرد مصلح فخری در دوران مسئولیت خود افزود: خدمات و اقدامات انجام‌شده در این مجموعه شایسته تقدیر است و امیدواریم سرپرست جدید نیز با بهره‌گیری از دانش فنی، تجربه مدیریتی و تقویت هم‌افزایی میان کارکنان، در راستای ارتقای شاخص‌های عملکردی و توسعه خدمات ثبتی شهرستان گام‌های مؤثری بردارد.

وی همچنین بر ضرورت تداوم ارائه خدمات مطلوب، تسریع در روند امور ثبتی و پاسخگویی مناسب به مطالبات مردم تأکید کرد.