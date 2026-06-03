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استان همدان با تکیه بر توان تولیدی ۴۴۰ واحد مرغداری گوشتی، گام بلندی در مسیر امنیت غذایی کشور برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این واحدها با ظرفیت تولید ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه، در حال حاضر سهم ۲.۵ درصدی از کل جوجهریزی کشور را به خود اختصاص دادهاند.
مدیر طیور استان همدان، از ثبت یک رکورد جدید خبر داد و گفت: در اردیبهشتماه امسال، حجم جوجهریزی در استان فراتر از تعهدات ابلاغی محقق شد و با رسیدن به عدد ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار قطعه، شاهد تحقق ۱۱۰ درصدی برنامهی وزارت جهاد کشاورزی بودیم.
حمید رحیمینوا با بیان اینکه این روند صعودی در خردادماه نیز با قدرت ادامه دارد افزود: بر اساس پیشبینیهای انجام شده، برای ماه جاری جوجهریزی ۳ میلیون و ۱۲۵ هزار قطعهای در دستور کار است که خروجی این همت تولیدکنندگان، روانه شدن حدود ۶۰ هزار تن گوشت مرغ به بازار مصرف خواهد بود.
او تصریح کرد: این آمار نشاندهنده ثبات در تولید و تامین نیاز بازار در ماههای پیشرو است.