به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این واحد‌ها با ظرفیت تولید ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه، در حال حاضر سهم ۲.۵ درصدی از کل جوجه‌ریزی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیر طیور استان همدان، از ثبت یک رکورد جدید خبر داد و گفت: در اردیبهشت‌ماه امسال، حجم جوجه‌ریزی در استان فراتر از تعهدات ابلاغی محقق شد و با رسیدن به عدد ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار قطعه، شاهد تحقق ۱۱۰ درصدی برنامه‌ی وزارت جهاد کشاورزی بودیم.

حمید رحیمی‌نوا با بیان اینکه این روند صعودی در خردادماه نیز با قدرت ادامه دارد افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، برای ماه جاری جوجه‌ریزی ۳ میلیون و ۱۲۵ هزار قطعه‌ای در دستور کار است که خروجی این همت تولیدکنندگان، روانه شدن حدود ۶۰ هزار تن گوشت مرغ به بازار مصرف خواهد بود.

او تصریح کرد: این آمار نشان‌دهنده ثبات در تولید و تامین نیاز بازار در ماه‌های پیش‌رو است.