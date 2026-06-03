رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه گفت: جشنواره ملی خواجه نصیرالدین طوسی پنجم اسفند امسال برگزار و جایزه ملی خواجه نصیرالدین طوسی برای فعالان حوزه گردشگری، کشاورزی و صنعت اهدا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، احمد ملکی در پنجمین کارگروه تخصصی جشنواره خواجه نصیر افزود: هدف از برگزاری این جشنواره معرفی ایده‌ها، طرح‌های پژوهشی و طرح‌های خلاقانه در حوزه‌های سه گانه است.

وی افزود: نخستین جشنواره و جایزه با محوریت کشاورزی و معرفی طرح‌های خلاقانه در این حوزه خواهد بود.

به گفته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، نشست امروز به منظور بررسی راهکار‌های برگزاری این جشنواره در قالب پنجمین نشست تخصصی در پنج محور برگزار شد.

مشاور امور اجتماعی وزیر جهاد کشاورزی در این نیز در این همایش گفت: با وجود شرایط جنگی که در کشورمان است تاکنون از ذخایر استراتژیک استفاده نشده است.

حجت الاسلام سعید نیاز افزود: بیش از ۹۵ درصد نیاز کشاورزی کشور به همت بخش خصوصی تولید و وارد بازار می‌شود و در سایه تلاش کشاورزان و کارشناسان این بخش، تولید در کشور پایدار است.