پخش زنده
امروز: -
مدیراداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم از تشدید روند بازرسیهای زیست محیطی از واحدهای صنایع غذایی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا فاضلی ثانی افزود: کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم از یک واحد صنایع غذایی بازدید و روند اجرای تعهدات و الزامات زیستمحیطی این واحد را بررسی کردند.
وی گفت: در این بازدید، وضع رعایت ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی، نحوه مدیریت پسماندهای عادی و صنعتی، مدیریت فاضلاب تولیدی، کنترل آلودگیهای احتمالی آب، خاک و هوا، جانمایی و روند احداث تصفیهخانه فاضلاب ارزیابی شد.
مدیر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم گفت: واحدهای صنعتی و تولیدی موظفند مطابق قوانین و مقررات محیط زیست، اقدامات لازم را برای پیشگیری از آلودگی محیط زیست، مدیریت اصولی پسماندها و تصفیه فاضلابهای تولیدی انجام دهند.
فاضلی ثانی افزود: تصفیهخانههای فاضلاب از مهمترین تکالیف زیست محیطی واحدهای صنایع غذایی محسوب میشود و لازم است مطابق با استانداردهای فنی و زیستمحیطی اجرا شوند تا از هرگونه تخلیه غیرمجاز پساب و آسیب به محیط زیست جلوگیری شود.»
مدیر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم گفت: در این بازدید، روند پیشرفت ساخت تصفیه خانه فاضلاب واحد مورد بررسی قرار گرفت و ضمن ارائه تذکرات و توصیههای کارشناسی، بر رعایت کامل الزامات موجود در مجوزهای زیست محیطی، اجرای برنامههای پایش و خوداظهاری، مدیریت صحیح پسماندها و تکمیل زیرساختهای زیستمحیطی تأکید شد.
وی تاکید کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان به صورت مستمر بر عملکرد واحدهای تولیدی نظارت دارد و در کنار حمایت از واحدهای متعهد به حفظ محیط زیست، با هرگونه تخلف و ایجاد آلودگی بر اساس قوانین و مقررات زیستمحیطی برخورد خواهد کرد.