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فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از کشف ۳۳ قبضه کلت جنگی توسط مرزبانان هنگ مرزی ارومیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار محمد احمدی فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی، با اعلام این خبر گفت: مرزبانان غیور و تیزبین هنگ مرزی ارومیه در یک عملیات هوشمندانه و غافلگیرکننده، موفق به کشف ۳۳ قبضه کلت جنگی به همراه تعدادی خشاب و مهمات مربوطه در ارتفاعات صعبالعبور منطقه شدند.
وی افزود: این کشف ارزشمند حاصل اشراف و تسلط اطلاعاتی، رصد بیوقفه و اقدام به موقع نیروهای جان بر کف مرزبانی بود که با وجود شرایط سخت جوی و توپوگرافی دشوار، اجازه ندادند محموله جنگی به دست اشرار و قاچاقچیان برسد.