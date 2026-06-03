به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار محمد احمدی فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی، با اعلام این خبر گفت: مرزبانان غیور و تیزبین هنگ مرزی ارومیه در یک عملیات هوشمندانه و غافلگیرکننده، موفق به کشف ۳۳ قبضه کلت جنگی به همراه تعدادی خشاب و مهمات مربوطه در ارتفاعات صعب‌العبور منطقه شدند.

وی افزود: این کشف ارزشمند حاصل اشراف و تسلط اطلاعاتی، رصد بی‌وقفه و اقدام به موقع نیرو‌های جان بر کف مرزبانی بود که با وجود شرایط سخت جوی و توپوگرافی دشوار، اجازه ندادند محموله جنگی به دست اشرار و قاچاقچیان برسد.