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ادامه جلسات و بازدیدهای میدانی معاون اول رئیس جمهور از دستگاه های دولتی

معاون اول رئیس جمهور در نشست ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی گفت کسی جرات تحریم کشور در ایران پساجنگ را ندارد و برای دشمن قطعی شده اگر تعرضی به کشور کنند برخورد شدید می کنیم.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۳- ۱۶:۴۳
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برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، محمدرضا عارف ، هوش مصنوعی
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