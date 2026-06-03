ادامه جلسات و بازدیدهای میدانی معاون اول رئیس جمهور از دستگاه های دولتی

معاون اول رئیس جمهور در نشست ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی گفت کسی جرات تحریم کشور در ایران پساجنگ را ندارد و برای دشمن قطعی شده اگر تعرضی به کشور کنند برخورد شدید می کنیم.