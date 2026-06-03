فرماندار شهرستان دیواندره از اجرای طرح آسفالت‌ریزی معابر ۱۵ روستای این شهرستان در سال جاری خبر داد و گفت: در قالب این طرح، ۱۵۰ هزار مترمربع از معابر روستایی آسفالت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ناصح محمدخانی، فرماندار شهرستان دیواندره، در همایش دهیاران و رؤسای شورا‌های اسلامی روستا‌های شهرستان که در سالن مجتمع فرهنگی دیواندره برگزار شد، از اجرای طرح گسترده آسفالت‌ریزی معابر روستایی در سال جاری خبر داد.

وی اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های روستایی و بهبود خدمات عمرانی، معابر ۱۵ روستای شهرستان دیواندره به مساحت ۱۵۰ هزار مترمربع در سال جاری آسفالت خواهد شد.

فرماندار دیواندره با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن و توجه به مناطق روستایی افزود: اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در بهبود تردد، افزایش رفاه ساکنان روستا‌ها و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان خواهد داشت.

محمدخانی همچنین بر ضرورت همکاری دهیاران، شورا‌های اسلامی و دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی تأکید کرد و گفت: خدمت‌رسانی به روستا‌ها و رفع مطالبات مردم از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح‌ها، زمینه توسعه هرچه بیشتر روستا‌های شهرستان و افزایش رضایتمندی شهروندان فراهم شود.