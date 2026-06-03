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دبیر کمیته مردمی ستاد غدیر ارومیه جزییات مهمانی دو روز غدیر در ارومیه را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسم مهدی رستم زاده اظهار کرد: مهمانی دو روزه غدیر در ارومیه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت ۱۷ تا ۲۴ از میدان ولی فقیه تا سرداران برگزار میشود.
وی ادامه داد: در طول مسیر مهمانی غدیر ۵۷ موکب در بخشهای مختلف اطعام غدیری، پرده خوانی، خطبه خوانی، برگزاری مسابقان فرهنگی و… به مردم خدمات ارائه میدهند.
حجت الاسلام رستم زاده از برپایی ۱۰ ایستگاه صلواتی در مسیر مهمانی غدیر در ارومیه خبر داد و گفت: همچنین ۲۰۰ برنامه مختلف در سطح مساجد و هیئتهای مذهبی در ارومیه برگزار میشود.
دبیر کمیته مردمی ستاد غدیر ارومیه از برگزاری جشن غدیر ویژه بانوان در مصلی امام خمینی (ره) خبر داد و افزود: برگزاری مسابقات کتابخوانی و فرهنگی از دیگر برنامههای غدیر در ارومیه است.
وی یادآور شد: در مسیر مهمانی غدیر برای اطعام علوی ۱۲ هزار پرس غذای گرم، ۱۰ تن هنداونه، ۷ تن سیب زمینی سرخ کرده و … توزیع میشود.