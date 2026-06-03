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دو اثر «فقدان» و «گواهی» حمیده دهقانی فیروزآبادی فیلمساز و تهیهکننده یزدی، به جشنوارههای معتبر جهانی راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما یزد، فیلم کوتاه «فقدان»، به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی دهقانی فیروزآبادی، با تمرکز بر موضوعات حساس جمعیت و سقط جنین، پس از کسب سه جایزه در جشنوارههای داخلی، مسیر حضور در جشنوارههای بینالمللی را آغاز کرد. این اثر موفق به حضور در جشنواره فیلم کرالا (Kerala) در هند شد؛ ایالتی که به دلیل تمرکز بر سینمای هنری و داشتن استانداردهای سختگیرانه در انتخاب آثار، از قطبهای مهم سینمای مستقل در جنوب آسیا محسوب میشود.
در ادامه این مسیر، فیلم «فقدان» موفق به راهیابی به مرحله فینال «جشنواره جهانی فیلم کن» (Cannes World Film Festival) شد. این جشنواره با تمرکز بر حمایت از فیلمسازان مستقل، فیلمهای خلاقه و صداهای تازه از کشورهای مختلف برگزار میشود و بستری برای دیدهشدن سینمای مستقل در سطح بینالمللی فراهم میکند. حضور در مرحله نهایی این جشنواره بینالمللی، نشاندهنده تطابق کیفیت فنی و هنری اثر با استانداردهای رقابتی جهانی است و گواهی بر توانمندی کارگردان در خلق روایتی است که از فیلتر انتخاب هیئت داوران این رویداد عبور کرده است.
همچنین، فیلم کوتاه «گواهی» که با مشارکت و تهیه مرکز صدا و سیمای یزد و تحت کارگردانی و تهیهکنندگی دهقانی فیروزآبادی ساخته شده است، در فروردینماه سال جاری در «جشنواره بینالمللی فیلم کودک CMS» هند به نمایش درآمد. جشنواره CMS از رویدادهای تخصصی در حوزه سینمای کودک با ۱۷ سال سابقه است؛ که با تمرکز بر مفاهیم آموزشی و اجتماعی، آثار برتر این حوزه را در سطح بینالمللی ارزیابی میکند.
در تولید این دو اثر، سایه زارع در مقام فیلم بردارو تدوینگر همکاری داشته است. نقش زارع از ارکان مهم در دستیابی این آثار به استانداردهای بینالمللی و حضور در بخشهای رسمی جشنوارههای معتبری همچون Cannes World و CMS و Kerala محسوب میشود.
این موفقیتهای متوالی، علاوه بر افزایش اعتبار هنری عوامل سازنده، نشاندهنده پتانسیل بالای سینمای مستقل استان یزد در رقابت با آثار برتر بینالمللی است.