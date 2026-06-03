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مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بر آمادگی کامل این مجموعه برای حضور در طرح های ملی و عمرانی تأکید کرد و از تلاش مدیران استانی برای ورود به بازارهای جدید و ارتقای کیفیت خدمات خبر داد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از نوسازی و بهسازی ناوگان خودرویی این شرکت در راستای افزایش کیفیت و بهبود ارائه خدمات در طرح های عمرانی خبر داد.
کیانپور اعلام کرد: طی سالهای اخیر حدود ۵۰۰ خودروی کار خریداری شده و ۳۰۰ خودرو نیز بازسازی و تعمیر اساسی شده است.
وی افزود: همچنین در نظر داریم تا پایان سال جاری، ۱۰۰ خودروی دیگر را تعمیر و بهروزرسانی کنیم. این اقدامات در جهت حمایت از سیاستهای کلان دولت برای ساخت ایرانی آباد و قوی و همچنین مصرف بهینه منابع صورت میگیرد.
کیانپور با اشاره به لزوم تعامل بیشتر مدیران استانی با سازمانها و دستگاههای اجرایی، بر تلاش برای ورود به بازارهای جدید در طرح های ملی، استانی و بخش خصوصی تأکید کرد که این امر میتواند به ارتقاء کیفیت، افزایش طول عمر مفید و کاهش هزینهها در طرح های عمرانی کشور منجر شود.
وی همچنین بر ضرورت بازدیدهای فنی دورهای از طرح ها و نظارت ویژه بر ارائه خدمات به مشتریان، پیمانکاران و کارفرمایان تأکید کرد.