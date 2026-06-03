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مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان آذربایجان غربی از طبخ و توزیع بیش از ۱۵ هزار پرس غذای گرم همزمان با عید امامت و ولایت در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عزیز سهندی از اجرای ویژه برنامههای حمایتی بنیاد برکت به مناسبت دهه ولایت و امامت و عید سعید غدیر خبر داد و اظهار کرد: در این راستا حمایت از مواکب مستقر در میادین اصلی شهرهای استان با هدف ایجاد فضای پرشور معنوی از دیگر برنامههای اجرا شده در این ایام است.
وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ غدیر در جامعه، اظهار داشت: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان، امسال با رویکردی مردمی و با هدف تقویت مواکب و هیئتهای مذهبی، بستههای حمایتی ویژهای را برای ایام دهه ولایت تدارک دیده است.
سهندی در تشریح اقدامات انجام شده افزود: در قالب «طرح نوجهادان»، حمایت از ۱۰ موکب فعال و شاخص در سطح استان در دستور کار قرار گرفته است. این مواکب که توسط گروههای نوجوان و آتشبهاختیار اداره میشوند، با دریافت حمایتهای بنیاد برکت، به ارائه خدمات فرهنگی و تربیتی به شهروندان میپردازند.
وی با اشاره به سنت حسنه اطعام در روز عید غدیر گفت: با همافزایی و همکاری نهادهای مردمی، گروههای جهادی و خیرین استان، مشارکت بنیاد برکت در طبخ و توزیع بیش از ۱۵ هزار پرس غذای گرم در سراسر استان محقق شده است.