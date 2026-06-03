به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان گفت: امروز و فردا جوی آرام و به نسبت پایدار بر منطقه حاکم است و آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات بعد از ظهر و عصر گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

مینا معتمدی افزود: از عصر فردا پنج شنبه، ۱۴ خرداد تا روز شنبه در ساعات بعد ازظهر، وزش باد به نسبت شدید تا شدید به ویژه در نواحی شرقی استان پیش بینی می‌شود که موجب ایجاد گرد و خاک در شرق، شمال و مرکزی استان خواهد شد.

وی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق تغییر محسوسی ندارد، ادامه داد: در این مدت بیشینه دمای شهر اصفهان ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن به ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

معتمدی افزود: زواره از توابع اردستان با بیشینه دمای ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای هفت درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.