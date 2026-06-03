مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان در این جلسه گفت: برای سال تحصیلی جدید، آموزش و پرورش این شهرستان به حدود ۳۵۰ نفر نیروی انسانی نیاز دارد که مقرر شد اقدامات لازم برای تأمین این نیرو‌ها انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان همچنین افزود: فضا‌های آموزشی که در دوران جنگ تحمیلی کمتر از ۳۰ درصد آسیب دیده‌اند، با استفاده از بودجه‌های الحاقی بازسازی شده و تا مهرماه سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهند رسید.

بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: پرداخت حق بیمه و رسیدگی به مشکلات بازنشستگان باید به یکی از اولویت‌های اصلی در حوزه آموزش و پرورش تبدیل شود.

فرماندار سقز نیز با اشاره به مصوبات شورای آموزش و پرورش شهرستان گفت: ایجاد هنرستان‌های مختلف در حوزه تعلیم و تربیت و امضای تفاهم‌نامه با شرکت‌های مختلف برای جذب نیروی کار و ایجاد فرصت‌های اشتغال از مهم‌ترین مصوبات این جلسه بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان در سفر به سقز با حضور در منزل خانواده مرحوم جانباز احمد رمضانی از جانبازان هشت سال دفاع مقدس، با خانواده این ایثارگر دیدار و یاد و خاطره ایثارگری‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس را گرامی داشت.

برگزاری آیین کلنگ‌زنی مدرسه دو کلاسه خیرساز در روستای کچل‌منگان با همت خانواده مرحوم زنده‌یاد انور فتاحی و برگزاری مراسم تجلیل از بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان سقز از دیگر برنامه‌های این سفر

بود.