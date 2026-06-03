

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما داور نامدار در نشست بررسی عملکرد یگان حفاظت اراضی افزود: از مجموع تخلفات شناسایی شده، تاکنون حدود هشت هزار مورد تعیین تکلیف شده و پیگیری پرونده‌های باقیمانده و اجرای احکام معوق با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به وجود ۱۸.۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور افزود: کمتر از یک سوم این اراضی دارای منابع آب مطمئن و حاصلخیزی مناسب هستند و همین موضوع اهمیت حفاظت از زمین‌های کشاورزی را دوچندان می‌کند.

نامدار یگان حفاظت اراضی را بازوی اجرایی سازمان امور اراضی دانست و بر تقویت ساختار، تجهیزات و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط برای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز تأکید کرد.