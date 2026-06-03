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رئیس سازمان امور اراضی کشور از شناسایی حدود ۱۰ هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در دو ماه گذشته خبر داد و گفت: تاکنون حدود هشت هزار مورد از این تخلفات تعیین تکلیف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما داور نامدار در نشست بررسی عملکرد یگان حفاظت اراضی افزود: از مجموع تخلفات شناسایی شده، تاکنون حدود هشت هزار مورد تعیین تکلیف شده و پیگیری پروندههای باقیمانده و اجرای احکام معوق با جدیت دنبال میشود.
وی با اشاره به وجود ۱۸.۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور افزود: کمتر از یک سوم این اراضی دارای منابع آب مطمئن و حاصلخیزی مناسب هستند و همین موضوع اهمیت حفاظت از زمینهای کشاورزی را دوچندان میکند.
نامدار یگان حفاظت اراضی را بازوی اجرایی سازمان امور اراضی دانست و بر تقویت ساختار، تجهیزات و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط برای مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز تأکید کرد.