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پس از توقف چندساله فعالیت کلینیکهای مددکاری اجتماعی در پی برخی سیاستهای محدودکننده، سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر ضرورت ایجاد فضای رقابتی و تخصصی، از احیای رسمی این شبکه و تصویب اساسنامه ملی آن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید حسن موسویچلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به جایگاه مددکاری اجتماعی در این سازمان گفت: «یکی از ظرفیتهایی که سازمان بهزیستی همواره به آن افتخار میکند، مددکارمحور بودن آن است. از مهمترین اقدامات این حوزه، فراهمکردن زمینه ورود بخش خصوصی به عرصه مددکاری اجتماعی در قالب کلینیکهای مددکاری اجتماعی بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ بود.»
او افزود: این کلینیکها که عمدتاً توسط مددکاران اجتماعی متخصص اداره میشدند، حدود ۱۷ سال فعالیت کردند و توانستند اعتمادسازی کنند، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار سازند و خدمات تخصصی ارائه دهند؛ اما در سال ۱۳۹۸ همزمان با راهاندازی مراکز مثبت زندگی و در پی صدور یک بخشنامه غیرکارشناسی، عملاً فعالیت کلینیکهای مددکاری اجتماعی متوقف شد.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: در جلسه اخیر شورای معاونان سازمان بهزیستی، رئیس سازمان صراحتاً اعلام کرد تصمیمی که در آن زمان اتخاذ شده بود، تصمیم درستی نبوده است. بر همین اساس، در مقطع کنونی اقدامات مختلفی برای احیای ظرفیت کلینیکهای مددکاری اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.
موسویچلک با بیان اینکه با همکاری حوزه مشارکتهای مردمی، شبکه ملی کلینیکهای مددکاری اجتماعی شکل گرفته است، گفت: «در حال حاضر بیش از ۲۷۰ کلینیک در این شبکه حضور دارند که بخشی از آنها خدمات مرتبط با مراکز مثبت زندگی و بخشی دیگر خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی ارائه میکنند. از این تعداد، حدود ۶۰ مرکز بهعنوان کلینیک مستقل مددکاری اجتماعی فعالیت دارند.»
وی افزود: اساسنامه این شبکه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و قرار بود مجمع عمومی آن در اسفندماه برگزار شود که این امر محقق نشد، اما پیگیریها از سوی مؤسسان شبکه برای برگزاری مجمع عمومی ادامه دارد تا این مجموعه بتواند مانند سایر کانونها و تشکلهای حرفهای، بهعنوان یک نهاد مطالبهگر فعالیت کرده و از ظرفیتهای موجود برای توسعه خدمات مددکاری اجتماعی بهره ببرد.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور همچنین لغو تمامی بخشنامههایی را که مانع فعالیت کلینیکهای مددکاری اجتماعی شده بودند، از دیگر اقدامات مهم برشمرد و گفت: «نباید ارائه یک خدمت را بهصورت انحصاری در اختیار یک مرکز یا مجموعه خاص قرار داد. این رویکرد عملاً رقابت را از بین میبرد. باید زمینه رقابت سالم را فراهم کنیم و به همه مراکز دارای صلاحیت اجازه فعالیت بدهیم. تجربه نشان داده است که انحصار نهتنها به توسعه خدمات کمک نمیکند، بلکه میتواند زمینهساز بروز فساد نیز شود.»