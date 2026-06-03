استاندار فارس در نشست رصد و پایش موضوعات اقتصادی ، بر بازرسی‌های دقیق و نظارت مستمر و دائمی بر بازار تاکید کرد و گفت : هر کس بالاتر از قیمت کارشناسی شده ، جنسی به مردم ارائه دهد به عنوان گران فروش با او برخورد شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، استاندار فارس در نشست رصد و پایش موضوعات اقتصادی ، بر بازرسی‌های دقیق و نظارت مستمر و دائمی بر بازار تاکید کرد و گفت : باید قیمت اقلام و مایحتاج عمومی مردم بطور دقیق بررسی و با سود مشروع و قانونی به مردم عرضه شود و هر کس بالاتر از قیمت کارشناسی شده جنسی به مردم ارائه دهد به عنوان گران فروش با او برخورد شود.