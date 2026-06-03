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معاون وزیر راه از مجتمع فرهنگی سبزوار، ایستگاه راه آهن، کمربندی، احداث پل روگذر، طرح دوبانده شدن محور سبزوار جوین و اسفراین بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون وزیر راه گفت: فاز نخست طرح دوبانده سازی محور سبزوار به جوین وضعیت ۲۰ کیلومتر ابتدایی این محور را مورد بررسی قرار گرفت.
عبدالله ارجایی افزود: بر اساس ارزیابیهای انجام شده، این بخش از طرح از آمادگی لازم برای بهرهبرداری و رفتن زیر بار ترافیکی برخوردار است، اما تکمیل عملیات نصب علائم ایمنی، تابلوهای راهنمایی و رانندگی و خطکشی مسیر، مستلزم تأمین اعتبارات مورد نیاز است.
وی ادامه داد: ضرورت تخصیص منابع مالی لازم برای تکمیل اقدامات ایمنی و بهره برداری هرچه سریعتر از این مسیر مورد تأکید ما است.
ارجایی با بیان اینکه یکی از مهم ترین کریدورهای شرق به غرب کشور محور سبزوار به مشهد است، گفت: روکش و بهسازی این محور آغاز شده است و تا قبل از سفرهای تابستانی بخش عمده آن روکش و بهسازی میشود.
معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص مسیر ریلی خوشاب به سبزوار گفت: عمده اقدامات زیر سازی انجام شده است و این دستک ۴۸ کیلومتری در هفتههای آینده ریل گذاری خواهد شد.
حامد قربانی افزود: همچنین تعیین تکلیف مجتمع فرهنگی خلیج فارس، رسیدگی به مشکلات کوی گلستان، پیگیری روند احداث ایستگاه راهآهن شهید الداغی، اجرای طرحهای بازآفرینی شهری، وضعیت جادههای حوزه غرب خراسان رضوی، طرح های نهضت ملی مسکن و مناطق هدف بازآفرینی در شهرستانهای حوزه غرب استان از دیگر محورهای مهم نشست جمع بندی این سفر بود.