راه‌اندازی سامانه پیام انبوه «بله»؛ جایگزینی برای پیامک با امکانات بیشتر

پیام‌رسان «بله» با معرفی سامانه پیام انبوه اختصاصی خود، امکان ارسال پیام‌های متنی، تصویری و ویدیویی را بدون محدودیت کاراکتر فراهم کرده است تا جایگزینی جذاب برای پیامک‌های سنتی باشد.