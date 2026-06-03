راهاندازی سامانه پیام انبوه «بله»؛ جایگزینی برای پیامک با امکانات بیشتر
پیامرسان «بله» با معرفی سامانه پیام انبوه اختصاصی خود، امکان ارسال پیامهای متنی، تصویری و ویدیویی را بدون محدودیت کاراکتر فراهم کرده است تا جایگزینی جذاب برای پیامکهای سنتی باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از روابط عمومی پیامرسان بله، سامانه پیام انبوه این سکو راهاندازی شد و به کاربران اجازه میدهد تا از طریق یک «بازوی اختصاصی» در بستر این پیامرسان، پیامهای انبوه ارسال کنند.
این سامانه مزایای قابل توجهی نسبت به پیامکهای سنتی دارد:
پشتیبانی از انواع محتوا: کاربران میتوانند علاوه بر متن، تصویر و ویدئو نیز در پیامهای خود بگنجانند.
بدون محدودیت کاراکتر: برخلاف پیامک، محدودیتی در طول متن پیام وجود ندارد.
این قابلیت جدید، ابزاری قدرتمند برای اطلاعرسانی و ارتباط گستردهتر از طریق بستر پیامرسان «بله» در اختیار کاربران قرار میدهد.