مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از تصویب و آغاز روند اجرایی طرحهای شهید کلانتری و شهید ناطق نوری در شهرستان نور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از تصویب و آغاز روند اجرایی دو پروژه مهم آموزشی شهید کلانتری و شهید ناطق نوری در شهرستان نور خبر داد و بر نقش ظرفیت مولدسازی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی تأکید کرد.

فریدون کلبادی‌نژاد در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان نور که با حضور عبدالوحید فیاضی نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی و محمدهادی رجایی فرماندار نور برگزار شد، اظهار کرد: مهم‌ترین مسائل و نیاز‌های آموزش و پرورش شهرستان در این نشست بررسی و راهکار‌های لازم برای رفع چالش‌های موجود تدوین شد.

وی با اشاره به تصویب دو پروژه مهم آموزشی شهرستان افزود: پروژه‌های شهید کلانتری و شهید ناطق نوری از مطالبات دیرینه مردم و فرهنگیان منطقه به شمار می‌روند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران درباره پروژه شهید کلانتری گفت: این مدرسه که در مسیر تحقق عدالت آموزشی قرار دارد، تاکنون وارد مرحله اجرایی نشده بود، اما با همراهی خیران و تصویب در شورای آموزش و پرورش، روند اجرای آن آغاز شده و پس از تکمیل مراحل اداری و تشکیل هیئت امنا، به‌زودی عملیات کلنگ‌زنی آن انجام خواهد شد.

کلبادی‌نژاد درباره پروژه شهید ناطق نوری نیز اظهار کرد: این طرح از طریق ظرفیت مولدسازی دنبال می‌شود و اجرای آن می‌تواند بخشی از نیاز‌های زیرساختی آموزش و پرورش شهرستان را برطرف کند.

وی با تأکید بر اهمیت مولدسازی افزود: آموزش و پرورش از ظرفیت‌ها و دارایی‌های ارزشمندی برخوردار است که بخشی از آن تاکنون به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. بهره‌گیری از ظرفیت قانونی مولدسازی می‌تواند زمینه تأمین منابع مالی برای نوسازی مدارس، تقویت تجهیزات آموزشی، توسعه فضا‌های پرورشی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی را فراهم کند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران شورای آموزش و پرورش را بستری مؤثر برای حل مسائل این حوزه دانست و از همکاری اعضای شورا، فرماندار، بخشداران، دهیاران، شهرداران و نماینده مردم در مجلس قدردانی کرد.

وی همچنین از اجرای طرح شهید عجمیان و برنامه‌های نوسازی، بهسازی و شاداب‌سازی مدارس در قالب پروژه مهر ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف آماده‌سازی مدارس شهرستان برای آغاز سال تحصیلی جدید با جدیت دنبال می‌شود.

کلبادی‌نژاد تصریح کرد: استفاده از ظرفیت مولدسازی فرصتی ارزشمند برای توانمندسازی آموزش و پرورش است و غفلت از این ظرفیت می‌تواند خسارت‌های قابل توجهی برای نظام آموزشی به همراه داشته باشد.