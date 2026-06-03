پخش زنده
امروز: -
پژوهشگر دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشی را با عنوان «مطالعه تأثیر قارچ بیمارگر حشرات بر بیولوژی، رفتار، تخمریزی و ترجیح شبپره مینوز گوجهفرنگی» در حفاظت مؤثر از گونههای گیاهی در قالب رساله دکتری ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سپیده غفاری درباره این کار پژوهشی توضیح داد: قارچهای اندوفیت، گروهی از قارچها هستند که بخشی از چرخه زندگی خود را در داخل بافت گیاه سپری میکنند، بدون آنکه نشانهای از بیماری یا آسیب بر روی گیاه میزبان ایجاد کنند.
وی افزود: این قارچها نقش مهمی در اکولوژی گیاهی، تکامل گیاه و ارتباط گیاه با خاک دارند.
او درباره شیوههای گسترش این قارچها در گیاه گفت: توسعه و رشد قارچهای اندوفیت در بافت گیاهی میتواند از روشهای مختلفی مانند اسپریکردن شاخ و برگ، غرقاب کردن خاک، خیساندن بذر در سوسپانسیون قارچ یا تزریق در ساقه و شاخه مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته وی اندوفیتها در ویژگیهای فیلوژنتیکی و نوع گیاه میزبان یا بافتهای گیاهی مانند ریشه، ساقه و برگ تنوع زیادی دارند.
غفاری ادامه داد: در میان این قارچها، گروهی خاص وجود دارد که علاوه بر زیست در گیاه، توانایی ایجاد بیماری در حشرات را دارند.
او خاطرنشان کرد: گونههای مختلف این قارچها نهتنها توانایی آلودهسازی گونههای متنوعی از حشرات را دارند، بلکه میتوانند با جذب نیتروژن از بدن حشره، آن را به گیاه منتقل کنند و از این طریق به تغذیه گیاه کمک نمایند.
غفاری اضافه کرد: تاکنون تحقیقات گستردهای درباره نقش آنها در کنترل بیولوژیک آفات انجام شده است. با توجه به ویژگیهای عمومی این قارچها در بیمارسازی انواع حشرات، از آنها برای کنترل آفات زیرزمینی و سطحی استفاده میشود.
وی درباره تفاوت عملکرد این دو قارچ گفت: با وجود اهمیت بالای این قارچها، بیشتر مطالعات تاکنون تنها بر بازیابی و تأیید اندوفیتیسم آنها پس از تلقیح تمرکز داشته و کمتر به بررسی اثرات احتمالی آنها بر حشرات و عوامل بیمارگر گیاهان پرداخته شده است.
غفاری تأکید کرد: ارتباط دقیق قارچهای اندوفیت بیمارگر حشرات با گیاه و تأثیر آنها بر متابولیسم گیاهی هنوز بهطور کامل شناخته نشده و نیاز به مطالعات تخصصیتر دارد.
به گفته او درک عمیقتر این روابط میتواند به توسعه برنامههای مؤثر در حفاظت و مدیریت گیاهان کمک اساسی کند.