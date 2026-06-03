فرمانده انتظامی شهرستان مهریز: کارشناسان پلیس فتا موفق شدند مبلغ ۶میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال وجه کلاهبرداری شده را مسدود و به حساب شاکی بازگردانند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرگرد مهدی رحماندوست گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی‌اش، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتای شهرستان مهریز قرار گرفت.وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات فنی و تخصصی، متهم را شناسایی کردند و موفق شدند مبلغ ۶میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال وجه کلاهبرداری شده را مسدود و به حساب شاکی بازگردانند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهریزگفت: شهروندان در تراکنش‌های مالی دقت لازم را داشته باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.