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فرمانده انتظامی شهرستان خمین از کشف ۱۳ کیلوگرم تریاک در عملیات دستگیری دو سوداگر مرگ در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻮﺩﺭﺯﯼ فرمانده انتظامی شهرستان خمین گفت: ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ و عوامل انتظامی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ در اقدامات فنی و اطلاعاتی و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ، از انتقال مقادیری موادمخدر از ﻣﺤﻮﺭهای ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﯽ شهرستان مطلع شده و در عملیاتی ﺧﻮﺩﺭﻭی ﺳﻮﺍﺭی حامل مواد مخدر ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳی ﻭ متوقف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان خمین با اشاره به کشف ۱۳ کیلو تریاک که در ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺎﻫﺮﺍﻧﻪ ﺍی در خودرو ﺟﺎﺳﺎﺯ ﺷﺪﻩ بود، تصریح کرد: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﻭ ﺳﻮﺩﺍﮔﺮ ﻣﺮﮒ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗی ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎئی ﻣﻌﺮفی ﺷﺪﻧﺪ.