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معاون برق و انرژی وزارت نیرو از تصویب دو چارچوب جدید در دومین جلسه هیئت تنظیم بازار برق خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبات، امکان عرضه اختیاری برق نیروگاههای غیر رقابتی، در بورس انرژی فراهم میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به تصویب دو چارچوب جدید در دومین جلسه هیئت تنظیم بازار برق گفت: بر اساس این مصوبات، امکان عرضه اختیاری برق نیروگاههای غیر رقابتی، در بورس انرژی فراهم میشود و همزمان با افزایش پاداش همکاری نیروگاهها با مرکز ملی راهبری مدیریت شبکه و تشدید کسر درآمد در موارد عدم تبعیت، سازوکاری برای کاهش خروجهای بدون برنامه واحدهای نیروگاهی و ارتقای امنیت شبکه سراسری برق کشور اجرایی میشود.
وی افزود: نخستین موضوع مربوط به حضور اختیاری نیروگاههای غیر رقابتی برای عرضه بخشی از انرژی تولیدی خود در بورس بود که با لحاظ موارد حقوقی کلیات آن به تصویب رسید. بر اساس این تصمیم، امکان عرضه اختیاری برق این نیروگاهها در بورس انرژی فراهم میشود. همچنین برای نیروگاههایی که هزینههای تولید آنها بیش از درآمد دریافتی از بورس است، مقرر شد بورس انرژی پیشنهاد خود را درباره نحوه جبران هزینههای بالاسری موسوم به «آپلیفت» در قالب یک طرح در کارگروه تخصصی مطرح کند و پس از بررسی، برای تصویب نهایی به هیئت تنظیم بازار برق ارائه دهد.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو درباره دستور کار دوم جلسه گفت: در این بخش، موضوع اصلاح مقررات آزمون ظرفیت با هدف نظم دهی به مدیریت و راهبری شبکه و افزایش امنیت و پایایی آن مطرح شد. برای این موضوع، کسر درآمد نیروگاههایی که بدون هماهنگی و کسب مجوز اقدام به خروج واحد یا انجام برنامههای تعمیراتی میکنند، افزایش یافت و تمام منابع حاصل از آن به عنوان پاداش به نیروگاههایی که در ابراز آمادگی خود و هماهنگی با مرکز کنترل عملکرد بهتری دارند، پرداخت میشود. ساز و کار تشخیص نیروگاههای کاندید پاداش و نحوه و میزان پرداختی به آنها، حداکثر ظرف یک ماه به پیشنهاد مدیریت شبکه در هیئت تصویب میشود.
به گفته رئیس هیئت تنظیم بازار برق ایران، کلیات این طرح به تصویب رسید و مقرر شد نتایج اجرای این مقررات بعد از یک دوره ۶ ماهه توسط شرکت مدیریت شبکه، در هیئت ارائه شود.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو بیان کرد: اجرای این مصوبه میتواند به کاهش خروجهای بدون برنامه واحدهای نیروگاهی از شبکه سراسری کمک کند و در نتیجه، امنیت و پایداری شبکه برق کشور را افزایش داده و به راهبری بهتر شبکه توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران کمک کند.