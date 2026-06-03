به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی رودسر با دریافت خبری مبنی بر احتکار مقدار قابل توجهی از انواع هود و سینک در داخل یک انبار، پس از هماهنگی قضائی به همراه ماموران اداره صمت این شهرستان به محل مورد نظر اعزام شدند.

در بازرسی از این انبار ۱۷۵ دستگاه انواع هود و سینک احتکار شده و بدون ثبت در سامانه انبار‌ها کشف شد.

کارشناسان ارزش کالای کشف شده را بیش از ۴۲ میلیارد ریال برآورد کردند.

متهم ۳۹ ساله با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.