پارلمان اتحادیه اروپا در ادامه سیاست‌های «حاکمیت دیجیتال»، تصمیم گرفته موتور جست‌وجوی پیش‌فرض رایانه‌های خود را از گوگل به Qwant، محصولی فرانسوی و متمرکز بر حفظ حریم خصوصی، تغییر دهد.

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اقدامی که از تلاشی تازه برای کاهش وابستگی به فناوری‌های آمریکایی حکایت دارد. با این حال، کارکنان همچنان امکان تغییر تنظیمات یا استفاده از موتورهای جست‌وجوی دیگر را خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از انگجت؛ پارلمان اروپا از ۴ ژوئن ۲۰۲۶ استفاده از گوگل را به‌عنوان موتور جست‌وجوی پیش‌فرض در رایانه‌های خود متوقف می‌کند و جست‌وجوها از طریق نوار آدرس مرورگرهای فایرفاکس و اج به‌صورت پیش‌فرض با Qwant انجام خواهد شد.اقدامی که از تلاشی تازه برای کاهش وابستگی به فناوری‌های آمریکایی حکایت دارد. با این حال، کارکنان همچنان امکان تغییر تنظیمات یا استفاده از موتورهای جست‌وجوی دیگر را خواهند داشت.

در ایمیلی که برای کارکنان ارسال شده، این تغییر بخشی از اجرای سیاست‌های مرتبط با حاکمیت دیجیتال و حفاظت از داده‌های خصوصی کاربران توصیف شده است. Qwant نیز در این پیام به‌عنوان یک موتور جست‌وجوی متمرکز بر حریم خصوصی معرفی شده است.

این تصمیم در ادامه روندی است که به نظر می‌رسد با هدف کاهش وابستگی اتحادیه اروپا به فناوری‌های خارجی و تقویت گزینه‌های بومی دنبال می‌شود. پیش‌بینی شده کمیسیون اروپا نیز به‌زودی بسته‌ای در همین راستا رونمایی کند.

هم‌زمان، فرانسه هم اقدامات مشابهی را پیش گرفته و قصد دارد در رایانه‌های دولتی به‌جای ویندوز از لینوکس و به‌جای ابزارهایی مانند زوم و مایکروسافت تیمز از نسخه داخلی ویزیو برای تماس‌های ویدئویی استفاده کند.