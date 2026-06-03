در گرگان مرکز استان؛ میدان وحدت نقطه همبستگی مردم در قرار‌های شبانه است و دیشب نیز مردم دیار دارالمومنین پر شور و شعور در اجتماع بیعت و مقاومت حاضر شدند.

میدان وحدت، نقطه همبستگی گرگانی‌ها در شب‌های شور و حماسه

میدان وحدت، نقطه همبستگی گرگانی‌ها در شب‌های شور و حماسه

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور دیشب در اجتماع شبانه مردم گرگان گفت: مردم ایران اسلامی با ارادتی که به اهل‌بیت علیهم السلام دارند، وفاداری، در ذاتشان است و حماسه‌آفرینی‌های مردم نیز ریشه در همین ارادت دارد.

سردار زهرایی با اشاره به عقبه تمدنی ملت ایران افزود: ملت ایران به خوبی دریافته‌اند که ایران اسلامی به عنوان پرچمدار تمدن نوین اسلامی در معرض تهدید‌های جدی قرار دارد و باید از کیان کشور با تمام توان دفاع کرد.